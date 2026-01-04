Maroc : Azzedine Ounahi est forfait pour le reste de la CAN

Pour sa CAN à domicile, le Maroc n’a qu’un objectif : remporter sa deuxième étoile dans la compétition. Une mission nationale pour Walid Regragui et ses joueurs, qui doivent confirmer leur statut d’équipe la plus en vogue d’Afrique depuis leur parcours jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde en 2022. Jusqu’ici, tout va bien pour le Maroc dans cette CAN. Poussé par son public et dans un stade de Rabat qui permet d’évoluer dans des conditions idéales, le pays-hôte performe.

Malgré le match moins maîtrisé face au Mali lors de sa phase de poules, les Lions de l’Atlas ont globalement dominé leur sujet et ont régné en tête de leur groupe avec sept points. Portés par les exploits de Brahim Díaz et les bicyclettes d’Ayoub El Kaabi, les Marocains confirment pour le moment leur statut de favori dans la compétition. Opposé à la Tanzanie ce dimanche en 8es de finale, le Maroc a toutes les armes en main pour se qualifier pour la suite de la compétition. Pour ce faire, ils pourront compter sur la première titularisation d’Achraf Hakimi dans le tournoi.

Six semaines d’absence pour Azzedine Ounahi

Blessé début novembre face au Bayern Munich, le défenseur droit du PSG s’est employé pour être présent dans cette CAN et son contre-la-montre s’est avéré payant. Mais voilà, tout est une question d’absence dans cette CAN pour le Maroc. Également privés d’Hamza Igamane, touché musculairement avant la CAN, mais présent avec le groupe marocain, les Lions de l’Atlas ne pourront pas compter sur Azzedine Ounahi pour la phase finale. Absent face à la Tanzanie ce dimanche, le milieu de 25 ans fait face à une plus mauvaise nouvelle encore.

En effet, selon nos informations, Azzedine Ounahi est forfait pour le reste de la CAN. Apparu avec des béquilles lors de l’avant-match face à la Tanzanie, l’ancien de l’OM ne sera pas disponible pour le reste de la compétition, car il s’est blessé lors de l’entraînement de la veille. Une blessure de six semaines a été diagnostiquée et ne laisse aucune place au doute quant à sa participation pour le reste du tournoi continental. Une terrible nouvelle pour le Maroc et le milieu de Girona.