Manchester City - Real Madrid : la victoire tant attendue de Pep Guardiola

Il n’est plus qu’à un match de ce titre qu’il attend depuis 2011. Mercredi soir, c’était la victoire de Manchester City bien sûr, mais aussi celle de Pep Guardiola. C’est pour ce genre de rencontre que City lui a confié les clés du camion en 2016. Si les Skyblues font régner la loi en Angleterre, on attendait encore un gros parcours en Ligue des Champions. Il faudra encore battre l’Inter bien sûr, mais rien que le match d’hier restera gravé dans les mémoires des supporters cityzens et des observateurs du foot anglais.

Un match qui a aussi fait taire, temporairement du moins, les quelques détracteurs qu’il pouvait encore avoir. Partout en Europe, les médias ne se trompent pas : cette victoire, c’est en grande partie grâce à la tactique et aux consignes du Catalan. « City a recruté Haaland pour changer les choses et gagner la Ligue des Champions, mais c’est Guardiola qui a tout changé. Il n’a pas eu besoin de la meilleure version du Norvégien pour surclasser le Real Madrid et oublier les démons du passé, pour pouvoir démontrer qu’avec ses méthodes et quelques modifications il est aux portes d’un titre de champion d’Europe. C’est lui le principal artisan de ce succès, pas les buts de son attaquant vedette », peut-on par exemple lire dans AS.

Du presque jamais vu

Il faut dire qu’il y avait bien longtemps que l’on avait pas vu une équipe dominer à ce point son adversaire à ce stade de la compétition, dans un match entre deux équipes qui semblaient a priori de niveau assez similaire. Les derniers souvenirs de la sorte remontent peut-être même à ce Barça de Pep Guardiola, en 2009 ou en 2011. Les médias anglais, qui n’ont pas hésité à le tacler par le passé suite à ses échecs en Europe, sont cette fois dythirambiques. « Masterclass », résume ainsi le Daily Mail, qui a pourtant tant taclé le Catalan ces dernières années.

Il faut dire que l’ancien joueur du Barça a su s’adapter et a bien retenu certaines leçons des confrontations précédentes. Comme il l’a confié hier, il a positionné certains joueurs un peu plus haut sur la pelouse, comme Gündogan, et son équipe a réussi à exploiter les espaces dans l’axe. Ce qui n’avait pas été le cas à l’aller, où les Cityzens avaient surtout dû passer par les côtés. En face, Ancelotti n’a trouvé aucune solution pour stopper les assauts des mancuniens et tenter d’apporter un minimum de répondant, subissant une défaite tactique colossale face au Catalan. Si certains en doutaient encore, Pep Guardiola est peut-être bien le meilleur coach de la planète.