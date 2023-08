Neymar, Dembélé, Fati : Xavi fait le point sur le mercato du Barça

La suite après cette publicité

Pour le moment, le FC Barcelone ne fait que très peu de vagues sur ce mercato estival. Alors que les dirigeants catalans ont réussi à attirer Ilkay Gundogan et Oriol Romeu pour renforcer leur entrejeu à moindre coût, les Barcelonais n’ont pas fait sauter la banque cet été malgré l’arrivée onéreuse de Vitor Roque qui ne sera effective qu’à partir de cet hiver d’après Xavi ce samedi. Champion d’Espagne la saison passée, le Barça veut continuer sur sa lancée vertueuse initiée par le tandem Laporta-Xavi et compte s’appuyer sur sa colonne vertébrale malgré le départ de la légende Sergio Busquets.

Pourtant, le départ d’un titulaire important aux yeux du technicien catalan pourrait forcer le club culé à accélérer sur cette fin de mercato. En effet, avec la vente, officialisée ce samedi, d’Ousmane Dembélé à Paris, une partie des plans de Xavi tombent à l’eau. Présent en conférence de presse ce samedi à la veille d’affronter Getafe en ouverture de l’exercice 2023-2024 de Liga, l’ancien milieu de terrain n’a pas réussi à cacher sa frustration suite au départ de "Dembouz" : «Il a été un bon garçon, il nous a aidés, nous lui avons donné de l’affection et de l’importance. Ce fut une grande déception qu’il ait décidé de partir. Cela a été décevant, mais il a choisi un autre projet. Je lui souhaite bonne chance.»

À lire

Sergi Roberto prêt à accueillir Neymar à bras ouverts

Xavi reste évasif sur Neymar et Ansu Fati

Afin de remplacer l’ancien de Dortmund et de Rennes, les dirigeants catalans voient les choses en grand et un retour de Neymar, plus en odeur de sainteté au PSG, est revenu au premier plan. Au cœur de rumeurs assez farfelues sur un retour en terres catalanes ces dernières années, le milieu offensif brésilien pourrait voir cette idée prendre vie dans les prochaines semaines. Interrogé sur un come-back au Camp Nou de son ancien coéquipier, Xavi, réticent face à cette éventualité d’après la presse espagnole, n’a pas voulu se mouiller : «Demain, c’est Getafe. Je ne peux pas dire de noms. Il y a un marché jusqu’au 31. Je ne peux rien dire d’autre.»

La suite après cette publicité

Face au club madrilène, Xavi pourra notamment compter sur Ansu Fati, pourtant sur la sellette en début de mercato. Egalement interrogé sur son cas, le technicien de 43 ans n’a fermé aucune porte mais a précisé qu’il comptait quand même sur lui pour les prochaines semaines : «Je ne comprends pas quand vous dites que je ne suis pas très énergique, jusqu’à ce que le marché soit sur… Je suis content de lui, il fait partie du patrimoine du club. Je ne sais pas comment le dire. Le marché le dira, il y a jusqu’au 31 août. Je ne peux pas dire qu’il va rester parce qu’il se peut qu’il ne reste pas. Mais je suis heureux avec lui, c’est un joueur du présent et du futur.» Vous l’aurez compris, la fin du mercato s’annonce chaude du côté de Barcelone…