L’Olympique Lyonnais reçoit Lillestrom jeudi à 21h pour la 5e journée de Ligue Europa. Ruben Kluivert s’est présenté en conférence de presse de veille de match, précédant son entraîneur Carlos Vicens. Et c’est sur ce dernier qu’il a notamment été interrogé, alors que le grand public découvre peu à peu le profil de l’entraîneur espagnol. Kluivert a jugé les premiers pas de son nouveau coach.

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« Le coach est très sympa, il apporte beaucoup d’énergie. Il croit en l’équipe et on croit en lui. Il n’a pas effectué de grands changements, car il a eu peu de temps avec l’ensemble du groupe. Il fait les choses petit à petit. Dans tout ce qu’il fait, il apporte de l’énergie, aussi bien sur le plan individuel que collectif. Il demande à toute l’équipe de donner 100 % et c’est ce que nous faisons. Il transmet son énergie à travers ses mots. Il est énergique et nous sommes aussi une équipe énergique. Lors des séances, qu’il s’agisse de récupération ou d’entraînements plus intenses, nous devons toujours tout faire à 100 %. Il est exigeant et ce sera également le cas demain, avec ce match important si nous voulons atteindre le top 8 », a confié Ruben Kluivert. L’OL est pour l’instant 13e de Ligue Europa.