OGC Nice - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Au moment de se présenter sur la pelouse de l'Allianz Riviera, ce samedi à 21 heures, les Parisiens, leaders incontestés de Ligue 1, auront sans doute dans un coin de leur tête le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Mais avant de définitivement se plonger dans la préparation de cette confrontation européenne décisive, les coéquipiers de Lionel Messi devront faire le plein de confiance face à l'OGC Nice, troisième du championnat. Défait par le FC Nantes à la surprise générale (1-3), le PSG, porté par un Kylian Mbappé étincelant, s'est bien repris contre Saint-Étienne (3-1), le week-end dernier, et aura à cœur de confirmer en terres azuréennes.

De son côté, l'OGC Nice, qualifié pour la finale de la Coupe de France après sa victoire contre Versailles en milieu de semaine (2-0), espère bien reprendre sa marche en avant en Ligue 1. Auteurs de deux petits succès lors de leurs cinq dernières rencontres dans l'élite, les Aiglons profitent, en effet, avant tout des faux pas de la concurrence pour préserver leur place sur le podium. Candidat déclaré aux places européennes, le Gym dispose en tout cas des qualités nécessaires pour perturber l'ogre parisien (0-0 lors du match aller en L1 et tombeur du PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France).

Sans Kylian Mbappé, le PSG veut faire le plein de confiance !

Pour cette rencontre, Christophe Galtier, privé de Jordan Amavi et Youcef Atal (blessés), devrait ainsi aligner son traditionnel 4-4-2. Dans les buts, Walter Benitez sera donc protégé par un quatuor défensif composé de Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante, récemment prolongé et Melvin Bard. Dans l'entrejeu, Morgan Schneiderlin et Képhren Thuram sont quant à eux pressentis pour débuter aux côtés de Justin Kluivert et Hichem Boudaoui. Enfin sur le front de l'attaque, Kasper Dolberg et Amine Gouiri, auteur d'une performance XXL contre Versailles, pourraient débuter d'entrée de jeu.

En face, Mauricio Pochettino devra quant à lui faire sans plusieurs cadres. Orphelin de Kylian Mbappé, suspendu pour ce duel, le technicien argentin est également privé de Sergio Ramos, Ander Herrera et Achraf Hakimi, qui souffre d'une petite blessure musculaire. Dès lors, l'ancien coach des Spurs devrait opter pour un 4-3-3 avec Keylor Navas, titulaire dans les buts. Devant le Costaricien, Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont annoncés pour former la défense parisienne. Au milieu, Marco Verratti, Danilo Pereira et Idrissa Gueye pourraient être associés. Enfin, en l'absence du Bondynois, Lionel Messi, Neymar et Angel Di Maria devraient former le trio offensif du club de la capitale.

Pour cette rencontre, avec notre partenaire Zebet et le code FMX2, nous doublons votre dépôt. Déposez 100€ et jouez avec 200€. Créez votre compte Zebet dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.