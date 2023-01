BL : Cologne explose le Werder Brême

Suite de la 16ème journée de Bundesliga avec une dernière rencontre ce samedi entre Cologne et le Werder Brême, deux pensionnaires du ventre mou du championnat allemand, respectivement 13ème et 9ème. Alors que la rencontre semblait plutôt équilibrée entre les deux équipes en tout début de rencontre, les locaux mettaient un coup d’accélérateur dès la fin de la phase d’observation. Linton Maina ouvrait tout d’abord le score après une offrande d’Ellyes Skhiri (9e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Steffen Tigges inscrivait le but du break grâce à une passe décisive de Florian Kainz (15e, 2-0). Toujours dans la foulée, l’attaquant allemand de Cologne réalisait un doublé pour lancer les locaux sur la route de la victoire (21e, 3-0). A la demi-heure de jeu, le passeur et le buteur de la première réalisation de la rencontre inversaient les rôles. En effet, on retrouvait Linton Maina à l’initiative et Ellyes Skhiri à la conclusion (30e, 4-0).

La suite après cette publicité

Toujours à l’offensive, Cologne inscrivait une nouvelle réalisation avant la pause grâce à Denis Huseinbasic à la suite d’une offrande du double buteur allemand, Steffen Tigges (36e, 5-0). Malgré cette gifle reçue, les visiteurs réagissaient directement pour sauver l’honneur par l’intermédiaire de Niclas Füllkrug après une assist de Marvin Ducksch (38e, 5-1). Au retour des vestiaires, le duo gagnant de FCK continuait de martyriser la défense du Werder avec une nouvelle réalisation. Sur une nouvelle passe clé de Linton Maina, Ellyes Skhiri réalisait à son tour un doublé (54e, 6-1). A l’aube du dernier quart d’heure, Marco Friedl scellait la victoire des locaux et la défaite des siens avec un but contre son camp (76e, 7-1). Cette ultime réalisation du capitaine des visiteurs symbolisait à la perfection le naufrage de Brême ce samedi. Grâce à cette victoire, Cologne gagne trois places au classement (10ème) et revient à un petit point de son adversaire du soir.

À lire

BL : Wolfsbourg colle un set à Fribourg, l’Eintracht nouveau dauphin du Bayern