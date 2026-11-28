La célébration de Diego Moreira face à l’Olympiacos n’est pas passée inaperçue, au point de pousser Ruben Amorim à présenter ses excuses après la rencontre. Auteur du quatrième but du Milan (4-2), le jeune Portugais a choisi de célébrer sa réalisation devant les supporters grecs en les fixant du regard pendant plusieurs secondes. Une attitude provocatrice qui a immédiatement fait réagir les joueurs de l’Olympiacos. Saliakas et Jota Silva sont notamment venus s’expliquer avec lui, donnant lieu à quelques échanges tendus et à une bousculade dans les dernières minutes de la rencontre. Interrogé sur cette séquence en conférence de presse, l’entraîneur milanais n’a pas cherché à minimiser le comportement de son joueur, préférant reconnaître que ce geste n’avait pas sa place.

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« Cela ne se reproduira plus. Moreira est jeune, il doit mûrir. Nous savons que nous n’apprécierions pas qu’il le fasse à nos supporters. C’est ma responsabilité, mais il n’a pas agi par malice. Je m’en excuse », a ainsi déclaré Amorim. Le technicien a donc tenu à présenter ses excuses au nom de son équipe, tout en prenant soin de défendre son jeune joueur. S’il estime que Moreira doit apprendre à mieux maîtriser ses émotions et à faire preuve de davantage de maturité, il ne remet pas en question son tempérament. Car cette audace, le Portugais la revendique également sur le terrain, où son goût du duel et sa capacité à provoquer ses adversaires font partie de ses principales qualités. Le message d’Amorim est donc clair : pas question de brider sa personnalité balle au pied, mais certaines attitudes devront désormais être évitées.