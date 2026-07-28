Équipe de France : revivez la première conférence de presse de Zinedine Zidane en intégralité

«Lorsque le sélectionneur viendra aux rassemblements, il portera du Nike, puisque la marque est l’équipementier de l’équipe de France et de la Fédération. Il aura la liberté de choisir ses chaussures, comme chacun peut le faire. Pour le reste de sa tenue, il sera donc habillé par Nike. En revanche, dans sa vie privée et en dehors de ses fonctions de sélectionneur, il restera totalement libre de faire ce qu’il souhaite et de collaborer avec les personnes ou les marques de son choix.»