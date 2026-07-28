Équipe de France : revivez la première conférence de presse de Zinedine Zidane en intégralité
C’est le grand moment tant attendu. Zinedine Zidane va être intronisé comme le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, et livrer ses premiers mots en tant que nouveau patron des Bleus. Suivez ses premières déclarations en direct.
Fin de cette conférence de présentation de Zinedine Zidane
C’est terminé pour la présentation de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Le néo-sélectionneur tricolore pose maintenant devant la presse aux côtés de Philippe Diallo.
Zinedine Zidane sur les propos racistes contre l’équipe de France
«On est dans un beau pays, avec cette mixité. J’ai grandi dans un quartier où il y avait de la place pour tout le monde. Ma vie c’est de pouvoir échanger avec tous les êtres humains. On essaie tous de combattre le racisme».
Zinedine Zidane sur ce qu’il a fait ces cinq dernières années
«Je ne me suis pas tourné les pouces, j’ai vu plein de matches, plus que quand j’étais entraîneur du Real Madrid. J’ai vu beaucoup l’équipe de France, je peux dire qu’il y a un gros potentiel».
Zidane soutient Christophe Gleizes
« Bien sûr que je soutiens, la FFF soutient Monsieur Gleizes et sa famille. On espère qu’il puisse rentrer à la maison, avec ses parents. Je me suis jamais trop exprimé, mais pas simplement pour ce dossier-là. Je ne prends pas la parole dans n’importe quel cas. Cela ne va pas changer. Aujourd’hui vous me posez la question, je suis parent, je veux juste qu’il rentre chez lui pour voir sa famille. »
Zinedine Zidane évoque son prochain staff
«Mon staff proche et technique est déjà en place, c’est pratiquement celui que j’ai eu pendant toutes ces années au Real Madrid, avec peut-être deux ou trois incorporations en plus. Je suis un fidèle de ce côté-là, on va continuer l’aventure avec ces quelques personnes».
La mise au point de Philippe Diallo sur le contrat de Zidane avec adidas
«Lorsque le sélectionneur viendra aux rassemblements, il portera du Nike, puisque la marque est l’équipementier de l’équipe de France et de la Fédération. Il aura la liberté de choisir ses chaussures, comme chacun peut le faire. Pour le reste de sa tenue, il sera donc habillé par Nike. En revanche, dans sa vie privée et en dehors de ses fonctions de sélectionneur, il restera totalement libre de faire ce qu’il souhaite et de collaborer avec les personnes ou les marques de son choix.»
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