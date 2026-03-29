Bordeaux : Bruno Irlès mis à pied !

La saison de Bordeaux continue de virer au drame ! D’après les informations d’Ici Gironde, le coach Bruno Irlès a été mis à pied par les Girondins ce dimanche, au lendemain de la défaite concédée face à Chauray (1-3). Le club bordelais a donc officialisé cette décision et ainsi convoqué son entraîneur à un entretien en vue d’un éventuel licenciement. La situation sportive semble plus que préoccupante, mais tout semble aller vite en interne.

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Pour lui succéder, les dirigeants devraient miser sur Rio Mavuba (42 ans), l’ancien milieu de terrain du club et actuel entraîneur des U16. Il prendrait donc les rênes de l’équipe de National 2, tout en essayant d’apaiser un climat très tendu. Un tourbillon malsain qui pourrait vite faire réagir les supporters durant ce mois de mars, malgré la seconde place au classement.