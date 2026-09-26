Équipe de France : comment Zinedine Zidane peut compenser l’absence de Kylian Mbappé

C’est désormais officiel : l’équipe de France va devoir composer sans Kylian Mbappé lors de ses trois prochains rendez-vous de Ligue des Nations. Touché au genou gauche après avoir inscrit l’unique but de la victoire en Turquie (1-0), vendredi soir, le capitaine des Bleus est forfait pour les rencontres face à la Belgique, puis contre l’Italie et à nouveau la Belgique. Zinedine Zidane perd ainsi son principal atout offensif au moment où il commence à installer ses idées. Face à la Turquie, le sélectionneur avait opté pour un 4-3-3 avec Mbappé positionné sur le côté gauche, Michael Olise à droite et Ousmane Dembélé dans l’axe. Une animation qui n’a pas totalement convaincu dans le jeu, malgré le succès, et qui devra désormais être repensée.

La suite après cette publicité

La première possibilité serait de conserver ce 4-3-3 tout en misant sur un autre profil à gauche. Désiré Doué, qui a remplacé Mbappé après sa blessure en Turquie, apparaît comme une solution naturelle dans ce scénario. Le Parisien possède la capacité à jouer dans le couloir tout en repiquant dans l’axe et pourrait offrir davantage de variété dans les derniers mètres. Bradley Barcola constitue également une option crédible pour occuper le côté gauche, avec un profil davantage porté sur la profondeur. Zidane pourrait ainsi choisir la continuité plutôt que bouleverser son système après seulement une rencontre, alors que les Bleus ont déjà montré des séquences intéressantes malgré un contenu offensif encore perfectible.

La suite après cette publicité

Une animation offensive repensée ?

Une autre possibilité consisterait justement à profiter de l’absence de Mbappé pour modifier la répartition des rôles devant. Le sélectionneur pourrait notamment replacer Ousmane Dembélé dans le couloir gauche ou lui permettre de retrouver davantage de liberté, tout en installant un autre joueur dans l’axe. Rayan Cherki peut également devenir un élément important de cette réflexion : utilisé comme relayeur face à la Turquie, le joueur avait été associé à Michael Olise dans une animation où les deux créateurs étaient chargés d’apporter du liant entre le milieu et l’attaque. Zidane dispose donc de plusieurs profils techniques capables de compenser collectivement la production offensive de Mbappé, plutôt que de chercher un simple remplacement poste pour poste.

Enfin, l’absence de Mbappé pourrait pousser Zidane à accentuer le jeu collectif qu’il souhaite mettre en place avec les Bleus. Lors de sa première rencontre, le sélectionneur a déjà laissé entrevoir une volonté de responsabiliser davantage ses joueurs, mais son équipe n’a inscrit qu’un seul but et a parfois manqué de fluidité. Sans son capitaine, les responsabilités offensives pourraient être davantage réparties entre Dembélé, Olise, Cherki, Doué ou Barcola. Le défi sera donc moins de trouver un nouveau Mbappé que de construire une attaque capable de fonctionner différemment sans lui. Les trois prochaines rencontres offriront justement à Zidane l’occasion de tester ces solutions et de poursuivre la construction de son équipe.