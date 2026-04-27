OM : Facundo Medina révèle une embrouille avec Himad Abdelli

La Ligue des Champions s’éloigne dangereusement pour l’Olympique de Marseille. Après un nul concédé face à l’OGC Nice (1-1) ce dimanche, le club phocéen semble avoir dit adieu à la compétition reine européenne pour la saison prochaine. Dans un contexte sportif tendu, les Marseillais accumulent les points perdus au moment où il ne faut pas, et la fin de saison s’annonce frustrante pour des supporters qui espéraient mieux de leur équipe. En face, l’OL, Lille et Rennes ne perdent plus et ne veulent pas lâcher de terrain.

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C’est donc dans cette ambiance pesante que les tensions s’accumulent en interne. Dans une interview accordée à Ligue 1+, Facundo Medina a raconté un accrochage à l’entraînement avec son coéquipier Himad Abdelli : *«l’autre jour, Himad m’a mis un petit pont, ce fils de p**. Derrière, je suis allé le chercher exprès. Le ballon est passé mais moi, je ne suis pas allé sur le ballon. Je suis allé sur lui pour le pousser contre les barrières. Il s’est énervé, il voulait me taper. Je ne lui ai pas répondu. Je ne cherche pas à envenimer les choses.»* Tout est donc rentré dans l’ordre entre les deux coéquipiers.