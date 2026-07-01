Coupe du Monde 2026 : Harry Kane en sauveur de l’Angleterre

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Le tableau final de la Coupe du Monde est lancé, et les premières tendances se dégagent. Gare à ceux qui prennent leurs adversaire de haut, l’Allemagne en a fait les frais face au Paraguay, tandis que l’équipe de France continue de subjuguer la planète entière par son talent offensif exceptionnel. Et l’Angleterre là-dedans ? Après un premier match séduisant face à la Croatie, la sélection dirigée par Thomas Tuchel a globalement déçu face au Ghana puis contre le Panama. Pas suffisamment pour ne plus être considéré comme l’un des favoris du tournoi, mais assez pour qu’on considère le 16e de finale face à la République démocratique du Congo comme un match piège.

Piège dont il faudra savoir s’extirper, et une fois de plus, les Three Lions compteront sur Harry Kane. Qui retrouvera contre la RDC des adversaires qu’il pouvait croiser à l’époque en Premier League, comme Wan Bissaka ou Tuanzebe. Soutenu par Bellingham, il sera donc attendu au rendez-vous pour déborder une rugueuse défense congolaise, avec 3 axiaux, dont l’ancien Marseillais Mbemba. La sélection entraînée par Sébastien Desabre n’a encaissé que 3 buts durant la phase de poules, malgré des adversaires redoutables comme le Portugal et la Colombie.

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L’Angleterre gagne et Kane décisif, cote à 1,60

On ne va pas chercher la petite bête, malgré le résultat étonnant du Paraguay face à l’Allemagne. L’Angleterre est plus solide et présente plus de talents offensifs que la Nationalmannschaft. On l’image mal se planter dès les 16es de finale de la compétition. Car la sélection des Three Lions peut compter sur son joueur phare, Harry Kane, déjà auteur de 3 buts depuis le début de la compétition, prêt à rattraper ses concurrents Mbappé, Messi et Haaland. Et s’il ne marque pas, il est capable de lancer les autres flèches, Rashford, Saka ou Bellingham, d’une passe millimétrée.

Harry Kane buteur et Jude Bellingham décisif, cote à 3

Et si vous êtes à la recherche d’une cote un peu plus alléchante, on peut vous proposer le combo Kane buteur et Bellingham décisif (but ou passe décisive). Car comme pour la France avec Mbappé et Olise, le succès de l’Angleterre passera très probablement par ses deux hommes. L’impact de Bellingham, sa capacité à casser les lignes, la finesse technique de Kane et son intelligence de placement en font évidemment les plus grands dangers du onze aligné par Thomas Tuchel.

L’Angleterre l’emporte 1-0, 2-0 ou 3-0, cote à 1,94

Pour ce premier match à élimination directe de l’Angleterre, on l’imagine se sortir sans trop de difficulté du piège tendu par la République démocratique du Congo. La sélection de Sébastien Desabre a des arguments, là n’est pas la question, mais elle aura fort à faire face à une équipe qui se méfiera d’elle, après avoir vu le Portugal se prendre les pieds dans le tapis en phase de poules. L’Angleterre ne fera pas la même erreur et saura se sortir de ce match sans encombre.

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