Emanuel Emegha tient déjà sa revanche. Pour sa première titularisation sous les couleurs de Chelsea, l’ancien attaquant du RC Strasbourg a trouvé le chemin des filets face à Leeds. Aligné d’entrée par Xabi Alonso, le Néerlandais n’a pas tardé à se mettre en évidence en ouvrant son compteur avec les Blues dès la 25e minute de jeu, après une belle frappe du gauche à l’entrée de la surface.

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Un joli rebond pour Emegha, dont les débuts à Chelsea avaient pourtant été particulièrement compliqués. Après une longue période d’absence, l’attaquant avait vécu un véritable cauchemar lors de sa première apparition face à Liverpool en Carabao Cup. Cette fois, l’ancien Strasbourgeois a répondu de la meilleure des manières en trouvant rapidement le chemin des filets.