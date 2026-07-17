Mercato : le PSG préfère recruter le nouvel Olise…

Nous vous le révélions avant-hier : à 24 ans, Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid. Après deux saisons passées au Bayern Munich, l’international tricolore souhaite évoluer aux côtés de son ami Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.

La suite après cette publicité

En attendant de voir si Florentino Pérez réussira ou non à le recruter, L’Équipe a dévoilé la position du PSG, autre courtisan déclaré, dans ce dossier. « Il vaut mieux chercher le nouvel Olise qu’Olise », a indiqué une source au sein du club de la capitale au journal. D’ailleurs, les Parisiens ne croient pas vraiment à un départ d’Olise cet été « ou alors pas à moins de 200 M€ ».