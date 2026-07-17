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Ligue 1

Mercato : le PSG préfère recruter le nouvel Olise…

Par Matthieu Margueritte
1 min.
olise @Maxppp

Nous vous le révélions avant-hier : à 24 ans, Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid. Après deux saisons passées au Bayern Munich, l’international tricolore souhaite évoluer aux côtés de son ami Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.

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En attendant de voir si Florentino Pérez réussira ou non à le recruter, L’Équipe a dévoilé la position du PSG, autre courtisan déclaré, dans ce dossier. « Il vaut mieux chercher le nouvel Olise qu’Olise », a indiqué une source au sein du club de la capitale au journal. D’ailleurs, les Parisiens ne croient pas vraiment à un départ d’Olise cet été « ou alors pas à moins de 200 M€ ».

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