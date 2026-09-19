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Légende de l’Inter Milan, Sandro Mazzola est décédé

Par Allan Brevi
1 min.
Sandro Mazzola, lors de la finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions entre l'Inter et le Real en 1964 @Maxppp

L’immense légende de l’Inter Milan, Sandro Mazzola est décédé à 83 ans. L’ancien attaquant italien a passé les 17 années de sa carrière professionnelle sous le maillot nerazzurro, avec lequel il a disputé 565 rencontres et inscrit 158 buts. Figure majeure de l’Inter des années 1960, il a notamment remporté quatre Serie A et deux Coupes d’Europe, avant de participer au sacre de l’Italie à l’Euro 1968 et à la finale de la Coupe du Monde 1970. Le club lombard a annoncé sa disparition ce samedi et lui a rendu hommage en saluant l’un des joueurs ayant profondément marqué son histoire.

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Né dans une famille intimement liée au football italien, Mazzola avait seulement six ans lorsque son père Valentino, capitaine du Torino, est décédé dans la tragédie de Superga en 1949, qui avait emporté l’ensemble de l’équipe turinoise. Il avait ensuite découvert l’équipe première de l’Inter à seulement 18 ans, avant de devenir l’un des visages de la grande équipe de l’ère Helenio Herrera. En finale de la Coupe d’Europe 1964 face au Real Madrid, il avait notamment inscrit un doublé lors de la victoire 3-1. Après avoir raccroché les crampons en 1977, il avait poursuivi son histoire avec l’Inter comme directeur sportif.

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