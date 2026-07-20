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Coupe du Monde 2026 : l’incroyable jackpot touché par la FIFA

Par Josué Cassé
1 min.
Gianni @Maxppp

La Coupe du Monde 2026 a rapporté bien plus que prévu à la FIFA. Alors que l’instance tablait initialement sur 11 milliards de dollars de recettes, les revenus atteindraient finalement près de 15 milliards de dollars. Cette hausse spectaculaire s’explique principalement par l’envolée du prix des billets selon les indiscrétions du Guardian. Plus de 500 millions de demandes de billets ont ainsi été enregistrées, malgré des tarifs parfois jugés exorbitants par les supporters.

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Les recettes générées sont près de deux fois supérieures à celles du Mondial 2022 au Qatar. Si cette stratégie renforce les finances de la FIFA, elle alimente aussi les critiques sur l’accessibilité de la compétition pour le grand public. Ce succès commercial confirme néanmoins l’attractivité mondiale de l’événement et le potentiel économique du football à très grande échelle.

Pub. le - MAJ le
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