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Ligue des Champions

LdC : le groupe du PSG pour défier le Bayern avec deux petites surprises

Par Matthieu Margueritte
1 min.
João Neves @Maxppp
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Bayern Munich PSG
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Demain, le Paris Saint-Germain joue sa place en finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich. Pour ce déplacement, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi ni sur Lucas Chevalier tous les deux blessés.

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En revanche, l’Espagnol aura bien à disposition les autres stars de son groupe pour tenter de conserver l’avance d’un but acquise après le match aller (5-4). Le coach parisien a convoqué un groupe de 23 joueurs avec une petite surprise, à savoir la présence des deux jeunes gardiens Arthur Vignaud (18 ans) et Bilal Laurendon (20 ans).

Le groupe : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Kvaratskhelia, Ruiz, Ramos, Dembélé, Doué, Vitinha, Lee, Hernandez, Mayulu, Mendes, Dro, Barcola, Zaïre-Emery, Safonov, Mbaye, Pacho, Vignaud, Laurendon, Neves, Marin.

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