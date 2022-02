Niko Kovac ne prendra pas de club cette saison

La suite après cette publicité

Interviewé par Bild Live, l’ancien coach de l’AS Monaco Niko Kovac a annoncé qu’il « ne ferait rien avant cet été ». Le coach de 50 ans qui a été limogé de son poste au sein du club de la Principauté le 1er janvier, ne prévoit pas revenir sur un banc cette saison. «Je veux refaire quelque chose à partir de cet été et ne pas remplacer quelques au milieu de la saison. C'est vraiment très intense, surtout quand tu joues tous les trois jours, que tu voyages beaucoup et que tu dois aussi regarder d'autres matchs. C'est là que je me suis dit que j'avais besoin d'un peu de temps libre » a expliqué Kovac pour justifier son choix.

Le Croate a ensuite évoqué son année et demi passée sur le banc de monégasque. « Mon passage en France m'a beaucoup apporté en tant que personne et en tant qu'entraîneur. C’est un pays différent, j'ai appris à connaître la culture et d'autres traits de caractère. Cela m'a aidé personnellement » a déclaré le coach qui serait tenté par l’Espagne et l’Angleterre mais aussi par un retour en Bundesliga.