PSG : la tournée au Japon écourtée

Alors que le Paris Saint-Germain devait initialement rallier Tel-Aviv depuis le Japon où il est actuellement en stage de pré-saison, le club de la capitale va devoir changer ses plans. Ainsi, après avoir affronté le Kawasaki Frontale (mercredi à 12h30), le Urawa Red Diamonds (samedi 12h) et le Gamba Osaka (lundi 25), les Franciliens reviendront à Paris avant de se rendre en Israël le 29 juillet prochain.

La suite après cette publicité

Prise en raison des conditions climatiques difficiles, notamment à cause de la chaleur et de l'humidité, cette décision a pour but d'optimiser la préparation au Trophée des Champions que disputeront les Parisiens face au FC Nantes le 31 juillet prochain au Bloomfield Stadium (Tel-Aviv).