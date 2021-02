Le tarif astronomique pour recruter Mbappé et Haaland

Leur nom est sur toutes les bouches ces derniers jours. Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans) incarnent le futur brillant du football en plus d’en être déjà le présent. Et le Real Madrid, qui veut redonner un nouvel élan à son équipe, rêve de s’offrir les deux stars. Mais il faudra payer très cher.

Selon les informations d’AS, si le Real Madrid veut voir évoluer sous les mêmes couleurs les deux prodiges, il faudra dépenser la somme astronomique de 852 millions (si le contrat des deux joueurs est de six ans). Un chiffre fou qui comprend le prix approximatif du transfert des deux joueurs (300 millions pour les deux joueurs) ainsi que leurs exigences salariales. L’attaquant norvégien souhaiterait 19 millions bruts par an alors que le Français tournerait autour de 72 millions bruts par an après une possible prolongation au PSG. Une coquette somme de 92 millions d’euros en salaire par an rien que pour les deux joueurs. Alors s'ils venaient à signer sur cinq ou six ans... À titre de comparaison, actuellement, la masse salariale du Real Madrid (celle de l'ensemble de ses employés, plus de 800), s'élève à 448 millions.