JT Foot Mercato : les blacklistés de Manchester United à la relance

Les travaux de Ralf Rangnick

Manchester United semble enfin avoir trouvé son coach pour assurer l’intérim jusqu’à l’été : Ralf Rangnick. L’Allemand est connu pour avoir révélé de nombreux talents en Allemagne. Son arrivée pourrait profiter à quelques joueurs mis au placard par Ole Gunnar Solskjaer, comme Donny van de Beek. Le Néerlandais n'a jamais vraiment eu sa chance depuis son arrivée en 2020. Jesse Lingard, qui a flambé avec West Ham la saison dernière, songerait à quitter le club cet hiver, à moins que Rangnick le convainc de rester. Le technicien devra aussi relancer le gros transfert de l'été à Old Trafford, Jadon Sancho. L’ex-joueur de Dortmund est pour l'instant un flop, mais il n'a pas eu les moyens de s'exprimer pour l’instant. Rangnick aura aussi la lourde tâche de s'occuper du cas Paul Pogba qui est toujours délicat à Manchester. Le Français est en fin de contrat à l'issue de cet exercice et ne devrait pas rejouer avant janvier. Le technicien a du pain sur la planche pour préparer le terrain à celui qui prendra les rênes des Red Devils l'été prochain.

Leonardo fait couler les rumeurs

Depuis quelques jours, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance au PSG. Mauricio Pochettino est, lui, annoncé sur le départ à Manchester United. Mais Leonardo a tenu à mettre les choses au clair dans un entretien accordé à l'AFP : «on n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu.» Un démenti officiel qui devrait calmer les rumeurs pendant quelque temps.

Marcelo Gallardo pourrait quitter River Plate

Sacré champion d'Argentine la nuit dernière avec le club de Buenos Aires, Marcelo Gallardo veut prendre son temps concernant son avenir à River Plate. Après avoir remporté 13 titres avec cette équipe, il pourrait choisir de terminer sa longue aventure avec les Millonarios. Son contrat prend fin en décembre. «C’est la décision la plus difficile de ma vie. J’ai tout donné à ce club. C’est la première fois que j’arrive en fin de contrat. Il y a beaucoup d’usure. Je mérite cette opportunité de pouvoir réfléchir à mon avenir» a-t-il déclaré au micro d'ESPN. Régulièrement cité en Europe, le technicien argentin pourrait enfin tenter une aventure à l'étranger alors que la fédération uruguayenne pense à lui pour succéder à Oscar Tabarez à la tête de la sélection.