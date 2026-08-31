Liverpool : le transfert de Cody Gakpo tombe à l’eau !

Liverpool est embarqué dans un drôle de mercato, qui l’a poussé à lâcher 145 M€ pour Bradley Barcola. Un renfort majeur mais pas au poste qu’il était nécessaire de renforcer, celui d’ailier droit, voire de latéral. Car sur le côté gauche, les Reds comptaient jusque-là sur Cody Gakpo, son ailier néerlandais, qui avait même prolongé son contrat de 5 ans en 2025.

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Dès lors, il apparaissait clairement que l’ailier néerlandais de 27 ans avait la porte ouverte pour un départ. L’affamé Tottenham s’est jeté dessus mais le joueur a décliné la proposition. Il était bien plus attiré par l’intérêt de Manchester City, club apte à gagner rapidement la Premier League avec un effectif de grande qualité. Mais voilà, Liverpool n’a pas cédé à l’offre des Citizens.

Une offre de 93 M€ refusée

Comme révélé par The Athletic, Liverpool a refusé une proposition de 93 M€ de la part de Manchester City. Et le club mancunien semble avoir tourné la page, se concentrant sur le dossier qu’il juge désormais prioritaire, à savoir Enzo Fernandez. Pour ne pas se disperser, Man City privilégie les discussions pour le milieu argentin de Chelsea.

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Titulaire lors des deux premières journées de Premier League avec Liverpool, Cody Gakpo va devoir désormais composer avec la concurrence de Bradley Barcola. On verra assez vite, dès vendredi soir avec un déplacement à Ipswich, si Andoni Iraola continue de faire confiance à Gakpo, qui peut aussi évoluer sous l’attaquant axial, ou s’il voudra aligner d’entrée sa recrue phare.