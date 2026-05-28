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Brésil : Santos répond aux accusations sur la blessure de Neymar

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Neymar avec Santos @Maxppp

Qui dit vrai ? Ces dernières heures, le malaise est palpable au Brésil. Arrivé blessé en sélection, Neymar a finalement été déclaré indisponible pendant trois semaines. Un coup dur pour le joueur qui pourrait manquer le premier match de la Coupe du Monde face au Maroc, au minimum. Depuis, les médias tentent de savoir si Santos a dit toute la vérité au staff de la Seleção sur la nature de la blessure de Neymar. Face aux accusations, le Peixe a décidé de réagir via un communiqué relayé par ESPN.

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«Concernant l’état de santé de Neymar Jr., le service médical du Santos FC précise : tous les examens réalisés sur Neymar Jr. ont été communiqués à la Confédération Brésilienne de Football (CBF) jusqu’au 18, date de sa convocation. La période de deux semaines, décompte du 17 au dimanche 31, est accordée au joueur pour qu’il soit apte à reprendre la compétition. Il est important de rappeler que ces estimations varient d’une personne à l’autre et dépendent des besoins de l’équipe et de l’importance des matchs. L’équipe de kinésithérapie de l’équipe nationale brésilienne comprend également des professionnels du Santos FC qui suivent Neymar Jr. depuis plus de 10 ans et tout au long de sa convalescence. Le service médical du club est en accord avec le protocole de traitement défini par l’équipe médicale de la CBF. Les professionnels du Santos FC connaissent les capacités de récupération du joueur et sont confiants quant à sa participation à la Coupe du Monde».

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