Angers : Himad Abdelli veut rejoindre l’OM !

Le dossier Himad Abdelli a pris une nouvelle dimension ces derniers jours. En fin de contrat avec Angers SCO en juin prochain, le milieu offensif de 26 ans est devenu l’un des profils les plus convoités de Ligue 1 à l’approche du mercato d’hiver. Performant, régulier et désormais installé comme un cadre de l’équipe angevine, l’international algérien attire logiquement les regards, dans un contexte économique où les clubs français scrutent plus que jamais les opportunités à faible coût.

La suite après cette publicité

Actuellement engagé avec l’Algérie à la CAN, Abdelli n’en reste pas moins au cœur des discussions en coulisses. Son statut de joueur libre dans quelques mois accélère les échanges, et plusieurs clubs ont pris contact avec son entourage. En Ligue 1, deux poids lourds se sont clairement positionnés : l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Deux projets, deux visions, et une concurrence réelle pour s’attacher les services d’un joueur qui ne souhaite pas faire durer le feuilleton.

L’OM est sa préférence

Et selon nos informations, Himad Abdelli a désormais fait son choix. Après avoir longuement pesé le pour et le contre, le milieu angevin a donné sa préférence à l’Olympique de Marseille. Un signal fort envoyé aux dirigeants phocéens, séduits par son profil et convaincus de pouvoir en faire un élément clé de leur animation offensive. L’OM a su se montrer plus convaincant dans son discours sportif et dans le rôle proposé au joueur.

La suite après cette publicité

Reste maintenant à déterminer quand Abdelli rejoindra la cité phocéenne. Libre de s’engager dès le 1er janvier pour une arrivée en juillet, le joueur pourrait aussi débarquer plus tôt si un accord est trouvé avec Angers SCO, qui préfère récupérer une indemnité plutôt que de voir partir l’un de ses cadres gratuitement. Les prochaines semaines seront décisives. Une certitude toutefois : le choix est fait. À voir désormais si Abdelli portera le maillot marseillais dès cet hiver… ou à l’été prochain.