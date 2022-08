La décision finale de Cristiano Ronaldo, une star de Dortmund au cœur d'un scandale policier

La suite après cette publicité

CR7 est prêt pour la nouvelle saison

Cristiano Ronaldo a pris une décision importante pour sa saison. Il se serait résigné à rester à Manchester pour le Sunday Express et le Daily Star On Sunday. La star portugaise a fait savoir à son manager qu’il est prêt à affronter Brighton aujourd’hui à Old Trafford. D’après plusieurs sources des tabloïds anglais qui font partie du staff des Mancuniens, CR7 était au-dessus de tout le monde à l’entraînement cette semaine. Par les actes, il a fait savoir à Erik ten Hag qu’il est prêt à se donner à 100% avec son club.

Sombre affaire en Allemagne

On apprend sur la première page de Bild que Nico Schulz est au cœur d’une tourmente juridique. L’ex-petite amie du défenseur du Borussia Dortmund a déposé plainte contre lui pour violences conjugales. Deux semaines avant la naissance de leur fille, le footballeur international allemand aurait « donné un coup de pied à sa copine dans le ventre ». Le quotidien allemand relaye aussi un message WhatsApp où la victime l’accuse de l’avoir frappée quand elle était nue dans son appartement. Depuis que la nouvelle a fait le tour de l’Allemagne et maintenant de l’Europe, le joueur a fermé tous ses réseaux sociaux.

Le Barça en veut plus

Marcos Alonso fait la Une de Mundo Deportivo ce matin. Car d'après le quotidien catalan, le défenseur de Chelsea a un accord définitif avec le Barça. Barcelone clôturera sa signature pour environ 8 millions d'euros et le joueur signera un contrat de deux ans, plus une en option. Alonso devrait passer sa visite médicale demain ou mardi. Puis ça chauffe toujours plus pour le transfert de Bernardo Silva. Comme on peut le lire dans les pages intérieures de Sport aujourd’hui, les Blaugranas vont tout faire pour le recruter, même si Frenkie de Jong reste. Pep Guardiola sait pertinemment que son joueur veut quitter l'Angleterre à tout prix. Manchester City réclamerait 80 M€ pour le laisser partir.