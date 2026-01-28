PSG-Newcastle : Khvicha Kvaratskhelia sort sur blessure

La rencontre de Ligue des Champions comptant pour la 8e et dernière journée de la phase de championnat a bien démarré pour le PSG, malgré le penalty manqué par Dembélé. Opposé à Newcastle, le champion d’Europe a ouvert le score sur une frappe de Vitinha, sur une passe de Khvicha Kvaratskhelia.

La suite après cette publicité

Malheureusement pour le Géorgien, la suite a été plus difficile. Sur un duel avec Anthony Elanga, la cheville droite du Parisien est restée coincée obligeant le staff technique à réfléchir à son remplacement. C’est Désiré Doué qui a pris la suite dès la 22e minute. Cette blessure ressemble à celle vécue par Achraf Hakimi contre le Bayern Munich.