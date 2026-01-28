Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

PSG-Newcastle : Khvicha Kvaratskhelia sort sur blessure

Par Maxime Barbaud
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia avec le PSG @Maxppp
PSG 1-1 Newcastle

La rencontre de Ligue des Champions comptant pour la 8e et dernière journée de la phase de championnat a bien démarré pour le PSG, malgré le penalty manqué par Dembélé. Opposé à Newcastle, le champion d’Europe a ouvert le score sur une frappe de Vitinha, sur une passe de Khvicha Kvaratskhelia.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
Gros coup dur pour le PSG avec cette terrible blessure de Kvaratskhelia 😖

Le Géorgien est obligé de céder sa place à Désiré Doué après 23 minutes de jeu 🤕

#PSGNUFC | #UCL
Voir sur X

Malheureusement pour le Géorgien, la suite a été plus difficile. Sur un duel avec Anthony Elanga, la cheville droite du Parisien est restée coincée obligeant le staff technique à réfléchir à son remplacement. C’est Désiré Doué qui a pris la suite dès la 22e minute. Cette blessure ressemble à celle vécue par Achraf Hakimi contre le Bayern Munich.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Khvicha Kvaratskhelia

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier