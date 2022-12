Croatie - Belgique : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Jour de choc dans le groupe F de la Coupe du Monde. La Croatie et la Belgique se disputent la qualification pour les 8es de finale à partir de 16h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Si les Croates n'ont besoin que d'un match nul pour assurer de figurer parmi les deux premiers, les Diables Rouges devront sans doute s'imposer, pendant que le Maroc défiera le Canada.

Privé d'Onana, suspendu, Martinez aligne Mertens en pointe plutôt que Batshuayi ou Lukakau, devant De Bruyne et Carrasco. Castagne sera présent sur la droite, Trossard prenant le couloir gauche. Après son revers face au Maroc (0-2), la Belgique retrouve également une défense à trois avec Meunier, Alderweireld et Vertonghen. En face, la Croatie conserve la même équipe que celle qui s'est imposée contre le Canada (4-1) avec un entrejeu très costaud et composé de Modric, Brozovic et Kovacic. Livaja enchaîne aux avant-postes, épaulé par Kramaric et Perisic.

Les compositions :

Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovic, Kovacic - Kramaric, Livaja, Perisic

Belgique : Courtois - Meunier, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Dendoncker, Witsel, Trossard - De Bruyne, Carrasco - Mertens