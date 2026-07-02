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Coupe du Monde

Equipe de France: Rayan Cherki envoie un message fort

Par Sasha Nahon
1 min.
Rayan Cherki contre la Suède @Maxppp

À quelques jours du huitième de finale de la Coupe du Monde face au Paraguay, Rayan Cherki a affiché toute la détermination de l’équipe de France. Dans une vidéo publiée sur le compte X des Bleus, le milieu offensif a assuré que les Tricolores abordent la phase à élimination directe avec une ambition intacte. « On a faim, on a très, très faim », a lancé le joueur, rappelant que chaque match est désormais décisif dans la course au titre.

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L’ancien Lyonnais a insisté sur l’état d’esprit qui anime le groupe de Didier Deschamps avant ce match décisif. « On est dans les phases finales, celui qui gagne reste, celui qui perd, bonnes vacances », a-t-il résumé avec le sourire, avant d’ajouter : « Les gens ne le voient peut-être pas, mais on a une faim de fou furieux. » Un message qui traduit la confiance et l’envie des Bleus de poursuivre leur parcours dans cette Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
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