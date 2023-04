Chelsea : retournement de situation surprise pour Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

Les nouveaux propriétaires de Chelsea n’ont pas les idées claires. Présents depuis près d’une année dans la capitale anglaise, Todd Boehly et ses équipes prennent des décisions surprenantes et multiplient les erreurs. La première a certainement été de se séparer de Thomas Tuchel en septembre dernier. L’Allemand, qui connaissait parfaitement le club, avait dirigé ses troupes tout en se montrant très investi sur le mercato. Cela n’a pas suffi à le sauver. Après l’échec Graham Potter, les Londoniens ont nommé Frank Lampard en tant qu’intérimaire, tout en enchaînant les rendez-vous avec des techniciens pour l’an prochain.

Eparpillés, les dirigeants sont aussi durs à suivre concernant les joueurs. Le cas Pierre-Emerick Aubameyang est certainement le meilleur exemple. Désiré par Tuchel l’été dernier, le Gabonais a quitté le Barça la mort dans l’âme pour retourner à Londres. Une arrivée qui avait du sens puisque Chelsea n’avait plus de vrai n°9 après le départ de Romelu Lukaku. Mais après son premier match avec TT, il a vu l’Allemand se faire virer. Titulaire au départ avec Graham Potter, il a marqué 3 buts lors des 4 premières rencontres sous les ordres du coach anglais. La suite, elle, a été moins glorieuse.

Chelsea a joué avec les nerfs du joueur

Petit à petit, l’ancien joueur de l’ASSE est sorti du onze de départ et a été utilisé en tant que remplaçant. Muet depuis le 11 octobre, il a ensuite pris un coup sur la tête lorsqu’il a appris que les Blues l’écartaient de la liste des joueurs sélectionnés pour disputer la Champions League lors de la deuxième partie de saison. Une façon de le pousser vers la sortie, d’autant que Chelsea discutait avec le Los Angeles FC pour lui. Mais "Aubame" est resté au mercato d’hiver. D’autant qu’en ayant joué pour deux clubs cette saison (le FC Barcelone et Chelsea), il ne pouvait pas signer dans un autre club en Europe.

Une mauvaise nouvelle pour le Barça et l’AC Milan qui étaient intéressés. Une mauvaise nouvelle aussi pour le joueur, placardisé. Après le départ de Potter, on imaginait qu’il aurait une nouvelle chance avec Lampard. L’Anglais l’a fait entrer 23 minutes contre Wolverhampton en Premier League. Hier, il n’était pas présent face au Real Madrid en C1, comme il n’est pas inscrit. L’avant-centre attend patiemment la fin de saison, où il espère quitter le CFC et retourner en Catalogne. Sauf que les Blues ne l’entendent pas de cette oreille.

Le Barça pose ses conditions

Récemment, The Sun a expliqué que la formation londonienne, qui veut donc vendre leur seul n°9, était furieux contre le joueur et le Barça, qui ont échangé dans leur dos. Le média anglais favorisait un départ vers un autre club cet été, dont l’Inter Milan. Ce jeudi, Sport et The Athletic assurent que la donne a changé. Avec l’élimination en C1 qui se profile et des finances à assainir, Chelsea va devoir vendre. Ziyech, Mount, Gallagher et Loftus-Cheek seront cédés en priorité, tout comme PEA. Le concernant, les Londoniens veulent récupérer une dizaine de millions d’euros pour sa dernière année de contrat.

Ce qui est une bonne chose pour l’attaquant, qui veut tout faire pour retourner au Barça. Il a déjà fait savoir aux Blaugranas que ça ne lui poserait aucun problème d’être la doublure de Robert Lewandowski. En revanche, Sport précise que les dirigeants catalans ont posé deux conditions pour qu’il revienne. La première est qu’il soit disponible pour 0 euro ou bien en prêt. On imagine mal Chelsea faire un tel cadeau sachant que les Londoniens ont besoin d’argent. Le Barça a aussi indiqué à Aubameyang qu’il devra consentir à une grosse baisse de son salaire si jamais il veut revenir. Une mission qui est loin d’être gagnée…