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Maroc : Sofiane Boufal vise la Coupe du monde 2026 !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Sofiane Boufal avec le Maroc @Maxppp

De retour en Ligue 1 au mois de janvier du côté du Havre, Sofiane Boufal n’a pas tardé à apporter à sa nouvelle équipe. L’international marocain, élu meilleur joueur du mois de février, a fait grand bien à la formation de Didier Digard. Et ses performances devraient pouvoir aussi lui permettre de postuler à une place pour la Coupe du monde 2026. C’est en tout cas son ambition pour la fin de saison comme il l’a expliqué dans un long entretien sur notre site.

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«En tant que footballeur pro, on aspire tous à jouer les plus grandes compétitions internationales. Aujourd’hui, je suis dans un championnat compétitif, un championnat majeur. J’ai la chance de pouvoir enchaîner les matches sans pépins physiques, de monter en régime. Donc c’est un objectif. Surtout avec mon histoire avec le Maroc, les compétitions que j’ai pu faire, l’expérience que j’ai pu acquérir. Donc c’est normal qu’on parle de moi pour cette Coupe du monde. Après en toute honnêteté, je ne me réveille pas tous les matins en pensant uniquement à ça. Mon objectif prioritaire, c’est le maintien du club. Et s’il y a cette Coupe du monde, j’en serai le plus heureux, et si je ne suis pas pris je serai derrière eux pour qu’ils puissent aller le plus loin possible inchAllah.»

Découvrez l’entretien exclusif dans son intégralité sur notre chaîne Youtube.

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