Ligue 1 : le PSG envoie un message clair à la concurrence !

Dans un contexte bien plus tendu que l’an passé, le Paris Saint-Germain avait une pression particulière sur les épaules avant de recevoir l’Olympique de Marseille. Deuxième de Ligue 1 au coup d’envoi, derrière un RC Lens séduisant et ambitieux, le club de la capitale n’avait plus vraiment le droit à l’erreur pour reprendre la main dans la course au titre. Face à son rival historique, Paris a répondu de la plus éclatante des manières, livrant un récital collectif et offensif rarement vu cette saison. Deuxième de Ligue 1 au coup d’envoi, derrière un RC Lens séduisant et ambitieux, le club de la capitale n’avait pas le droit à l’erreur pour reprendre la main dans la course au titre. Face à son rival historique, Paris a répondu de la plus éclatante des manières, livrant un récital collectif et offensif rarement vu cette saison.

Après une première période dominée marquée par le récital de Dembélé (2-0), le PSG a progressivement étouffé l’OM pour dérouler sans pitié après la pause. Supérieurs dans l’intensité, la justesse technique et la maîtrise du tempo, les Parisiens ont transformé le Classique en démonstration, infligeant une lourde claque à des Marseillais rapidement dépassés (5-0). Ce succès permet non seulement au PSG de frapper fort dans la course au titre, mais aussi de faire taire les critiques accumulées ces dernières semaines sur le niveau de jeu affiché.

Une prestation XXL et un message envoyé

Après la rencontre, Ousmane Dembélé n’a pas mâché ses mots et a confirmé que ses coéquipiers et lui avaient à cœur de faire passer un message. « C’est un match spécial pour tous les Parisiens, on avait à cœur de faire un grand match et faire passer un message à tout le monde : on est de retour et cette deuxième partie de saison, on va tout faire pour tout gagner », a déclaré le Ballon d’Or au micro de Ligue 1+. « On s’attendait à un match difficile, ça a été comme ça lors de la première mi-temps. Ensuite, on a surmonté l’adversaire et on a clairement mérité cette victoire. », a enchaîné Luis Enrique. Sur l’écart final, le coach parisien a aussi tenu à souligner l’état d’esprit affiché par ses joueurs.

« Surpris par le niveau de l’OM ? C’est un vrai plaisir de disputer ce genre de match, devant nos supporters. Ce que nous voulons, c’est nous améliorer à l’avenir. Nos supporters ont confiance en nous et pour nous, on est contents et on veut continuer. » Relancé sur la capacité du PSG à enchaîner après ce coup d’éclat, le technicien espagnol est resté prudent malgré l’euphorie : « on continue avec nos idées. Ce championnat est particulier, mais on a fait un très bon boulot. Lens est capable de continuer à gagner. Il y a aussi l’OL. On est contents de retrouver cette efficacité. À l’avenir, il y aura des matchs très intéressants. » Un discours mesuré, mais qui traduit une chose : Paris a peut-être enfin lancé sa saison.