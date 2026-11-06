Équipe de France : la deuxième liste de Zinedine Zidane, avec la surprise Pablo Pagis

Après une première liste particulièrement attendue en septembre dernier, Zinédine Zidane poursuit son aventure à la tête de l’équipe de France. Ce vendredi, le sélectionneur tricolore dévoilait sa deuxième sélection depuis sa prise de fonctions, en vue des deux prochaines rencontres de Ligue des Nations. Les Bleus se déplaceront d’abord en Italie, le 12 novembre, avant de recevoir la Turquie le 15 novembre. Deux rendez-vous importants pour valider leur qualification pour les quarts de finale de la compétition.

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Pour ce nouveau rassemblement, l’ancien entraîneur du Real Madrid doit néanmoins composer avec plusieurs absences de taille. William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (FC Barcelone), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (AS Roma), Ousmane Dembélé (PSG) et Estéban Lepaul (Rennes) sont tous indisponibles en raison de blessures. À ces forfaits s’ajoute celui de Dayot Upamecano, qui sera suspendu pour le déplacement à Milan face à l’Italie. XX nouveautés et XX retours figurent donc dans cette deuxième liste de Zinédine Zidane.

L’énorme surprise Pablo Pagis

La liste de Zinédine Zidane réserve quelques surprises. Si plusieurs cadres sont bien présents, à l’image de Kylian Mbappé, Mike Maignan, Aurélien Tchouameni ou encore Dayot Upamecano, le sélectionneur a également décidé de faire confiance à un nouveau profil. Pablo Pagis fait notamment son apparition chez les attaquants pour la première fois, tandis qu’Aurélien Tchouameni fait son retour dans la liste des Bleus. Andy Diouf, Jérémy Jacquet et Lucas Da Cunha sont également présents, à l’instar de Malo Gusto à la place de Jules Koundé, encore blessé.

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Dans le secteur offensif, les Bleus pourront également compter sur Bradley Barcola, Désiré Doué, Michael Olise, Kylian Mbappé et le retour de Marcus Thuram. Au milieu, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Warren Zaïre-Emery sont convoqués. Une sélection de 23 joueurs qui devra permettre aux hommes de Zinédine Zidane de poursuivre leur parcours en Ligue des Nations et de valider leur billet pour les quarts de finale. Pour rappel, un match nul permettrait aux Bleus d’atteindre la phase finale.

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La liste complète

- Gardiens : Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser

- Défenseurs : Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro

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- Milieux de terrain : Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

- Attaquants : Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram