PSG : les dernières révélations du clan Mbappé sur son avenir

Actuel meilleur buteur du championnat de France avec 18 réalisations, Kylian Mbappé risque désormais de faire parler de lui pour des raisons extérieures au terrain. Et pour cause. En fin de contrat en juin 2024, le Bondynois sera libre de discuter avec le club qu’il souhaite dès le mois de janvier prochain. Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du Real Madrid, de Liverpool ou encore de l’Arabie saoudite, le numéro 7 du club de la capitale pourrait également décider de poursuivre son aventure dans la Ville Lumière.

Dans son édition du jour, L’Équipe revient d’ailleurs sur l’avenir de Kylian Mbappé, annonçant que rien n’aurait changé, mais que le dialogue serait continu entre les dirigeants parisiens et l’entourage de l’ancien Monégasque. «Kylian Mbappé, qui vient de fêter ses 25 ans en compagnie de ses amis et de sa famille dans une salle parisienne jeudi, a rejoint son lointain lieu de vacances ces dernières heures, sans que son avenir à court terme ne soit déterminé. Dans les deux camps, on parle toujours d’un dialogue continu», peut-on notamment lire. Les prochains jours s’annoncent décisifs…