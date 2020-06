Real Madrid, Arsenal : Dani Ceballos lâche ses vérités sur son mercato

"Quatre joueurs prolongent leur séjour au club", a annoncé Arsenal mercredi. En effet, les Gunners ont annoncé la prolongation de contrat de David Luiz pour une saison ainsi que les transferts définitifs de Pablo Mari et Cedric Soares. Les pensionnaires de l'Emirates Stadium ont également indiqué que Dani Ceballos, prêté initialement jusqu'au 30 juin par le Real Madrid, resterait terminer la saison à Londres. «Nous sommes aussi ravis car Dani terminera la saison ici. Il a apporté une bonne contribution à l'équipe et nous avons hâte qu'il finisse son année ici», a d'ailleurs commenté Edu, le directeur sportif d'Arsenal.

La suite après cette publicité

Lors de cet exercice 2019-20, le footballeur âgé de 23 ans est apparu pour le moment à 27 reprises toutes compétitions confondues sous le maillot des Gunners (1 but). Et comme il l'a confié lors de l'émission "El Larguero" sur la Cadena SER, il a beaucoup appris cette saison sous les ordres de Mikel Arteta, arrivé en décembre dernier pour remplacer Unai Emery. «Le coach pratique un jeu très similaire à ce que Manchester City essaye de faire et je crois que nous avons une philosophie de jeu qu'il est difficile d'intégrer pour l'adversaire. Arteta ne nous parle pas de ses anecdotes avec Pep (Guardiola), mais on le voit dans sa façon d'entraîner. J'ai beaucoup appris sur le football et d'une façon différente. C'est un luxe d'apprendre d'un entraîneur avec de telles qualités».

Ceballos n'exclut rien pour son mercato

Ce qu'il n'a pas pu vraiment faire avec Zinedine Zidane au Real Madrid. Le milieu de terrain ibérique n'entrait pas dans les plans du technicien tricolore, qui l'a invité à aller chercher du temps de jeu ailleurs l'été dernier. Mais les deux hommes pourraient se retrouver une fois le prêt de Ceballos terminé. «Si je pourrais revenir jouer sous les ordres de Zidane ? Cette décision doit être prise par moi. Il m'a dit que cette année la meilleure chose pour moi était de partir et d'acquérir de l'expérience (...) Chacun prend ses décisions et doit être respecté, je n'ai rien à lui reprocher car ils ont toujours été très clair avec moi». Le joueur sous contrat jusqu'en 2023 va donc bientôt devoir se pencher sur la suite de sa carrière. Et à l'écouter, rien ne dit qu'il retournera au Real Madrid cet été.

«L'année qui arrive, je veux jouer et ce sera difficile de pouvoir le faire au Real Madrid. Mon objectif est de jouer l'année qui arrive et il sera difficile de pouvoir jouer 40 matches au Real Madrid. Cette année, j'ai été heureux de jouer et celle qui arrive je veux faire la même chose.» Un message qui peut laisser de l'espoir à Arsenal et d'autres écuries. «Je n'exclus pas de continuer à jouer en Premier League», a lâché le joueur dont on parle beaucoup au Betis. «C'est l'équipe qui m'a donné l'opportunité d'être un footballeur. Je suis un supporter du Betis et chaque fois que je le peux je les regarde jouer (...) Retourner au Betis ? C'est une option. Je ne ferme la porte pour jouer dans aucun club. La Liga me convient bien». Un terrain de jeu qu'il connaît bien et qui sera parfait pour s'exprimer et se faire une place au sein de la Roja pour l'Euro 2021. «C'est mon objectif. Je vais tout donner et cela va dépendre de moi. Si j'ai un grand niveau, je suis sûre que j'y serais et que nous allons faire un grand championnat d'Europe». A Dani Ceballos de joindre l'acte à la parole.