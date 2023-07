Le PSG va annoncer une nouvelle recrue

On n’arrête plus le Paris Saint-Germain. Mercredi dernier, le club de la capitale a annoncé l’arrivée de Luis Enrique au poste d’entraîneur. Depuis, les Franciliens ont officialisé les venues de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang In Lee et Lucas Hernandez.

Ce mercredi, les pensionnaires du Parc des Princes vont annoncer l’arrivée d’une nouvelle recrue. Et pas de surprise puisqu’il s’agit de Cher Ndour (18 ans), si on se fie aux indices dévoilés sur Twitter par le PSG. En effet, le club français a fait des références à l’Italie et au Portugal. Ndour est Italien et arrive en provenance de Benfica. L’officialisation ne devrait plus tarder.

