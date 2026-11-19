Le Real Madrid va payer beaucoup plus cher que prévu pour recruter JJ Gabriel
Il ne manque plus que l’officialisation de JJ Gabriel au Real Madrid, mais pour la presse espagnole, l’affaire est entendue. À 16 ans, le jeune prodige anglais a choisi de quitter Manchester United libre de tout contrat et sans avoir joué en équipe première, pour s’engager chez les Merengues. Mais dans l’émission El Bar diffusée sur Radio Barcelona, le journaliste Sique Rodriguez explique que le montant de l’opération coûtera bien plus cher que les 350 000 euros annoncés par la presse espagnole.
« Il s’est entraîné pendant plusieurs semaines à Castelldefels, une localité située près de Barcelone. Le Barça a négocié, mais d’après ce qu’on nous avait dit il y a quelque temps au sein du club, ils ne l’ont pas recruté, car le coût de l’opération était beaucoup trop élevé pour un garçon de 16 ans. C’est le Real Madrid qui va le recruter, même si Manchester United compte porter l’affaire devant les tribunaux. Il faut compter les commissions des agents et des familles. Le montant de l’opération avoisine davantage les 10 millions d’euros que les 350 000 euros. Ce qui compte pour le Barça, c’est que cela lui coûte trop cher. Je pense que le joueur, entre le Barça et Madrid, peut préférer l’un à l’autre, mais que cela lui est égal. Les explications se trouvent chez les intermédiaires qui interviennent dans les négociations », a-t-il confié.
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