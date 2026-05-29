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Barça : tout est bouclé pour Anthony Gordon

Par Tom Courel
1 min.
Anthony Gordon @Maxppp

La nouvelle sera bientôt officialisée ! Anthony Gordon a déjà bouclé sa première journée à Barcelone. Présent au restaurant Botafumeiro, l’Anglais de 25 ans y a été accueilli par Deco, directeur sportif blaugrana, et accompagné de Bojan Krkic, Alejandro Echevarría et Joao Amaral, responsable du scouting catalan, hier soir. Le repas a duré près de deux heures et demie et à sa sortie du restaurant de fruits de mer, Gordon a salué les supporters présents comme l’indique Mundo Deportivo. Un peu plus tôt dans la journée, il était accompagné de ses agents Adam Dugdale et Will Salthouse, et s’était rendu à l’hôpital de Barcelone afin de passer sa visite médicale.

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Pendant ce temps, ses représentants finalisaient les derniers détails du contrat à la Ciutat Esportiva (le centre d’entraînement). D’après la source espagnole, le Barça devrait donc conclure l’opération pour un montant de 70 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 10 millions de bonus liés aux performances et aux titres remportés par la suite. Gordon signera ainsi pour cinq saisons, jusqu’en 2031. Ce vendredi, le club de Liga prévoit d’officialiser son arrivée pour le plus grand bonheur des fans. Patience !

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