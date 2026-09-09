Manchester City : Ayyoub Bouaddi a choqué toute l’Angleterre

À 18 ans, Ayyoub Bouaddi sait ce que c’est d’être titulaire un soir de Ligue des Champions. L’ancien milieu de terrain du LOSC l’a même fait avec brio un soir d’octobre 2024 face au Real Madrid. Mais hier, l’international marocain (8 sélections) jouait gros pour Manchester City. Titularisé par Enzo Maresca pour le premier match de Ligue des Champions de la saison à Porto, Bouaddi faisait la paire avec Enzo Fernandez à la récupération. Lancé à la place de la recrue phare Elliot Anderson (recruté pour 135 M€), l’ancien Lillois intégrait le onze de départ pour la première fois depuis son transfert XXL (100 M€) à City, après deux entrées en jeu en Premier League.

La suite après cette publicité

Et une fois encore, la pression a coulé sur le natif de Senlis. Certes, les Skyblues n’affrontaient pas l’adversaire le plus coriace de la C1, mais ils se sont imposés 2-0 et Bouaddi a rendu une copie impeccable. Ce qui n’a pas empêché Erling Haaland de le taquiner à l’issue du match. « Pour être honnête, je pense qu’il aurait dû me lancer en profondeur en seconde période alors que j’étais tout seul. J’étais un peu énervé, alors je vais lui dire tout de suite : il a fait un bon match, sauf sur cette passe ». Hormis la plaisanterie du Norvégien, tout le monde a salué la performance du nouveau Mancunien. À commencer par son coach, Enzo Maresca.

Les médias sont bluffés

« Il est très bon, avant tout. Contre Coventry, il a perdu deux ballons, mais après ces deux pertes de balle, il s’est retrouvé dans notre surface avec sang-froid. Cela montre à quel point il est bon, car n’importe quel joueur aurait paniqué après deux passes, mais il n’a que 18 ans et c’est un joueur fantastique. Ce soir (hier, ndlr), il a été très bon. On s’attend à ce qu’Erling, Ruben et Mateo gèrent mieux ce genre de matchs, mais on ne s’y attend pas de la part d’un garçon de 18 ans. Je ne l’ai pas vu paniquer. Félicitations à Ayyoub, et c’est pour cela qu’il est ici avec nous. Il parle parfaitement le français, l’anglais et l’espagnol. Il se distingue par sa maturité, et c’est pour cela que le club a fait l’effort de le faire venir ici avec nous. Le club a déployé des efforts considérables pour faire venir ces trois joueurs ; c’est désormais à moi de leur permettre de travailler comme il se doit et de les utiliser à bon escient », a-t-il confié en conférence de presse.

La suite après cette publicité

De son côté, la BBC n’a pas tari d’éloges. « Bouaddi impressionne pour son premier match en tant que titulaire. Manchester City a-t-il déniché une « perle rare » ? Ayyoub Bouaddi a déjoué les attentes liées à son âge en livrant une prestation mature en Ligue des Champions lors de son premier match en tant que titulaire avec Manchester City, démontrant ainsi pourquoi le club tenait tant à recruter ce joueur de 18 ans. » Idem pour le Daily Mail. « Arrivé de Lille pour 85 millions de livres sterling (100 M€), Bouaddi n’était pas donné. Son talent est incontestable. Il a déjà joué en Ligue des Champions et s’est illustré avec le Maroc lors de la Coupe du Monde. Pourtant, malgré tout cela, il n’a encore que 18 ans et le fait de le lancer dans le grand bain témoigne d’une confiance qui n’est pas toujours évidente au plus haut niveau. Sa lecture du jeu semblait suffisamment fine pour répondre aux exigences d’un milieu de terrain défensif, avec un arrière droit jouant le rôle d’attaquant. La capacité de Bouaddi à évoluer dans des espaces restreints convient parfaitement à City, cela ne fait aucun doute, mais sa capacité à déjouer les actions adverses et à renverser la situation face à Porto a peut-être été plus surprenante encore. »

«Il faut que je m’acclimate encore plus à cette équipe-là»

The Athletic a également été conquis par la prestation de Bouaddi. « Certains estiment que le football européen conviendra mieux à Ayyoub Bouaddi que la Premier League, le temps qu’il s’adapte à sa nouvelle vie à Manchester City, mais cela n’explique pas comment un jeune de 18 ans peut paraître aussi à l’aise à un tel niveau. Bouaddi a fait ses débuts en tant que titulaire avec City mardi soir contre Porto au stade du Dragão, et on aurait dit qu’il jouait ainsi depuis des années. Haaland continue de faire la différence pour City, en marquant les deux buts qui ont scellé l’issue d’un match de plus en plus tendu à Porto, mais Bouaddi, à sa manière, a été tout aussi déterminant. Il a livré une prestation pleine de maturité, qui a permis à City de développer son jeu, de maîtriser les situations difficiles et de créer ces occasions pour Haaland. Un aspect impressionnant de sa prestation, ou peut-être simplement de sa présence, est que ses coéquipiers semblent déjà lui faire pleinement confiance. Rayan Cherki, en particulier, n’a pas hésité à servir son jeune coéquipier, même avec deux adversaires autour de lui, apparemment convaincu qu’il trouverait le moyen de faire aboutir l’action. »

La suite après cette publicité

L’Angleterre est subjuguée par la nouvelle pépite de City, mais le principal intéressé a, comme à son habitude, préféré la jouer profil bas. « Erling Haaland c’est le buteur, on sait que c’est lui qui va marquer les buts et Rayan Cherki c’est un joueur formidable. Il faut que je m’acclimate encore plus à cette équipe-là. C’était mon premier match en tant que titulaire. J’espère que ça annonce de bonnes choses pour la suite », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant de se confier à la chaîne officielle de son nouveau club. « Dans ce match, il fallait être patients, et nous l’avons été. Porto est une très bonne équipe. Nous avons été patients, nous avons joué notre jeu, et tout s’est bien passé, donc nous sommes heureux. C’est vraiment important de bien démarrer. C’est ce qui compte dans ce championnat. C’est ce que nous avons fait. Nous sommes vraiment heureux et fiers, et nous voulons continuer sur cette lancée. » Reste maintenant à savoir si la prestation d’Ayyoub Bouaddi lui permettra d’être titulaire dimanche prochain, lors du derby de Manchester.