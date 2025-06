Manchester United : le mercato de Jadon Sancho est lancé !

«Je suis reconnaissant pour cette expérience. Un grand merci à tous ceux qui, à Chelsea, m’ont fait sentir comme chez moi : coéquipiers, staff et supporters. Je souhaite au club le meilleur pour la suite. Vraiment reconnaissant. Merci les Blues.» Il y a un peu plus d’une semaine et après un prêt d’un an, Jadon Sancho annonçait son départ de Chelsea. Malgré une option d’achat et un dernier but en finale de Ligue Europa Conférence, il n’a pas été conservé par les Blues.

Cette option d’achat s’élevait à 30 M€ et était même devenue obligatoire puisque le joueur avait coché les bonnes cases. Toute exceptée une contre laquelle il ne pouvait pas faire grand-chose. Les Blues pouvaient faire sauter cette obligation d’achat en échange d’une pénalité de 6 M€. Et alors qu’ils ont un temps envisagé de rendre cet accord permanent, ils ont finalement fait machine arrière, notamment en raison de prétentions salariales trop élevées par rapport à ce qu’il a montré sur le terrain.

Sancho a des courtisans en Premier League

Voilà donc l’international anglais de retour à Manchester United… pour mieux en repartir. Les Red Devils ne comptent plus sur lui depuis longtemps, malgré son transfert à 85 M€ en 2021. À un an de la fin du contrat, les Mancuniens espèrent pouvoir en tirer une petite indemnité de transfert et comptent pour cela sur la concurrence qui grossit dans ce dossier. Après le Al-Hilal de Simone Inzaghi, des clubs de Premier League, et pas des moindres, commencent à se renseigner sur la situation de Sancho.

D’après le Daily Mail, ils sont au nombre de trois. On retrouve d’abord Tottenham, bientôt dirigé par Thomas Frank. Les Spurs présentent un avantage non négligeable, c’est qu’ils sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions grâce à leur succès sur MU en finale de Ligue Europa. Autre équipe qualifiée en C1, par le biais de la Premier League cette fois, Newcastle veut se renforcer par un ailier droit. Enfin, Aston Villa se contente lui de la C3 l’an prochain mais fait également partie des courtisans.