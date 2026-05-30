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Ligue des Champions

Désiré Doué dévoile son nouvel objectif avec le PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
Désiré Doué PSG @Elhadjiloum
PSG 1-1 Arsenal

À seulement 20 ans, Désiré Doué compte déjà 2 Ligue des Champions à son palmarès. Mais l’international tricolore est insatiable et vise déjà la troisième. Après la victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal ce samedi soir (1-1, 4-3 tab), l’ancien Rennais a affirmé ses ambitions dans l’euphorie.

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«Je n’ai pas les mots, je ne sais pas quoi faire, rigolait-il au micro de M6. La première, c’était exceptionnel mais on avait cette envie, plus que tout, d’aller chercher la deuxième, d’écrire l’histoire encore, d’entrer dans la légende. J’aime trop ce club, la deuxième étoile est là et on ira chercher la troisième.»

Pub. le - MAJ le
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