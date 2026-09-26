Espagne : le but de Lamine Yamal après 2 minutes pour refroidir l’Angleterre

Lamine Yamal n’aura pas mis longtemps avant de briller à Wembley. Pour le premier match de l’Espagne dans cette Ligue des Nations, les champions du monde en titre n’ont eu besoin que de deux minutes pour mettre à mal la défense de l’Angleterre, grâce à un but du prodige du FC Barcelone. À la suite d’un manque de concentration de Marc Guéhi, le joueur âgé de 19 ans en a profité pour chiper le cuir au défenseur de Manchester City avant de filer vers le but et de battre James Trafford d’une frappe du gauche.

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Lamine Yamal pour le 1-0 ! L'ailier du Barça recupère le ballond et file tromper le gardien anglais !



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Avec cette nouvelle réalisation, Yamal enchaîne un septième match consécutif en étant décisif, toutes compétitions confondues. Pour rappel, le Catalan a déjà inscrit huit réalisations et six passes décisives en huit rencontres cette saison avec le Barça.