Équipe de France : la réponse ferme de Philippe Diallo à la sénatrice raciste paraguayenne

Dans le sillage de la polémique provoquée par les propos racistes de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé, la Fédération française de football a maintenu sa position ferme et a été soutenue publiquement par son président Philippe Diallo. L’instance entend rappeler son engagement total dans la lutte contre le racisme et les discriminations, tout en appuyant pleinement son capitaine et les joueurs de l’Équipe de France.

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« Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme ailleurs. La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire. J’apporte mon entier soutien à notre capitaine, aux joueurs, et plus généralement à toutes les victimes de tels propos odieux. Les joueurs de l’Equipe de France représentent la France, c’est notre pays qui est insulté. »