EdF : Kylian Mbappé a mis un gros coup de pression à Philippe Diallo

En marge de la Coupe du Monde 2026, des discussions ont eu lieu entre les joueurs de l’équipe de France et la Fédération française de football concernant les primes de compétition et les conditions d’accueil des familles durant le tournoi. Des échanges parfois tendus. Et selon les dernières informations de L’Equipe, le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, s’est imposé comme le principal porte-parole du groupe lors des échanges avec le président de la FFF, Philippe Diallo.

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Offensif, l’ancien Parisien a voulu faire entendre la voix de ses coéquipiers. Le quotidien précise, malgré tout, que Diallo n’a pas ressenti de tension particulière et que certains joueurs tenaient surtout à faire savoir que leurs revendications n’étaient pas individualistes et ne visaient pas à les enrichir. A noter que les plus capés des 26 sélectionnés reversent une partie ou la totalité de cette somme à des associations ou à certains membres du staff des Bleus exclus de ces considérations.