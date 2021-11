FC Nantes : la Bundesliga s'affole pour Randal Kolo Muani

L'attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani continue d'attirer les convoitises. Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, de grosses écuries européennes seraient attentives à la situation du joueur de 22 ans, comme le Bayern Munich, Tottenham ou le Borussia Möchengladbach. Et selon Sky Sport Allemagne, la Bundesliga ne le lâche pas des yeux.

La suite après cette publicité

En effet, l'Eintracht Francfort, le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen seraient dans la course pour tenter de signer l'international Espoirs (7 sélections, 1 but), une signature envisagée l'été prochain, étant donné qu'il sera libre de tout contrat en 2022. Pour rappel, Kolo Muani est déjà impliqué sur cinq buts des Canaris cette saison (2 buts, 3 passes décisives) et pourrait ainsi confirmer ses très bonnes statistiques de l'an passé (10 buts, 9 assists toutes compétitions confondues).