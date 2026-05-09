Real Madrid : nouvelles révélations hallucinantes sur la guerre entre Arbeloa et son vestiaire

Lorsqu’on est entraîneur ailleurs qu’à Madrid, on doit certainement se satisfaire de ne pas avoir à gérer les incidents recensés à Valdebebas ces 48 dernières heures. Depuis sa nomination comme coach des Merengues, Alvaro Arbeloa en a effectivement vu des vertes et des pas mûres. Le coach de 43 ans n’a peut-être pas le cuir pour entraîner le Real Madrid, mais on ne peut pas non plus affirmer que ses joueurs lui aient donné un coup de main. Outre l’épisode de jeudi lorsqu’il est resté figé de stupeur pendant que Tchouameni et Valverde en venaient aux mains, l’ancien international espagnol a été confronté à d’autres contextes délicats, aussi liés aux fortes personnalités de son vestiaire.

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Ce samedi, Marca révèle ainsi les détails de ses conflits avec 6 joueurs du Real Madrid. Le journal madrilène nous apprend que Camavinga a tiré le premier coup de feu en exprimant son mécontentement à l’arrivée d’Arbeloa. Le Français lui avait fait savoir qu’il n’avait apprécié d’avoir été remplacé, et c’est ce désaccord qui aura marqué le début d’une relation tendue entre les deux hommes. Arbeloa reste inflexible et a maintenu son choix de privilégier Pitarch, souvent au préjudice de l’ancien Rennais dans ses compositions de départ.

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Les jeunes, les expérimentés et même les illégitimes se plaignent

Dani Carvajal a, lui, l’expérience d’un sextuple vainqueur de la Ligue des Champions, mais cela ne l’a pas empêché de glisser quelques remarques à son ancien concurrent. Le fait d’être resté sur le banc face au Rayo Vallecano le 1er février l’aurait poussé à bouts de nerfs, et le coup de grâce aura été la titularisation du jeune David Jimenez, une semaine plus tard, face à Valence. Cet évènement a marqué la rupture entre les deux hommes. Parlons désormais d’Alvaro Carreras, giflé ces derniers jours par Rüdiger, a priori en raison d’une attitude jugée discutable à l’entraînement. L’Espagnol n’avait pas compris le choix de son coach de le mettre sur le banc face au Rayo Vallecano. Les deux hommes ont eu un échange musclé, d’où le retard d’Arbeloa en conférence de presse le même jour.

Une distance s’est naturellement installée, mais Arbeloa n’a pas changé son fusil d’épaule, lui préférant Mendy et Fran Garcia ces dernières semaines. D’après Marca, même les 'illégitimes’ affichent leurs états d’âme. C’est notamment le cas de David Alaba, constamment blessé mais lequel aurait fait part à Arbeloa de sa colère de ne pas jouer alors qu’il était apte. Sa relation avec son entraîneur est presque inexistante aujourd’hui, et il quittera le club librement cet été. Il y a aussi le cas Raul Asencio, à qui on prête des sorties nocturnes dissimulées par le club. Le défenseur espagnol avait été écarté du onze face à Manchester City en mars, et il avait eu le cran d’aller signifier à Arbeloa sa colère. Le technicien merengue l’a par la suite écarté de son groupe à plusieurs reprises lors des matchs, tout simplement parce qu’il ne s’était pas excusé auprès de l’équipe après avoir critiqué ses choix. Enfin, il y a le cas le plus connu de tous, celui de Ceballos, qui a demandé de couper tout contact avec Arbeloa. Les deux hommes ne s’adressent plus la parole du tout.