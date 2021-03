AS Monaco : Niko Kovac ne veut pas s’enflammer

La suite après cette publicité

Depuis le début d’année 2021, l’AS Monaco écrase tout sur son passage. Ce vendredi, Saint-Étienne en a fait les frais en s'inclinant lourdement 4-0 à domicile. Les hommes de Niko Kovac conforte leur quatrième place, à quatorze points de l’OM cinquième, mais surtout à un petit point du PSG et de l’OL sur le podium de Ligue 1. Mais pas question de s’enflammer pour le technicien croate qui veut rester prudent.

« Comme je l'ai toujours dit, on doit y aller pas à pas et assurer d'abord la quatrième place. Le classement montre qu'on est dans une bonne position, mais on pourra parler d'autre chose quand on aura assuré la quatrième place, pas avant. On a conscience des qualités de Lille, Lyon et Paris qui seront très difficiles à dépasser. », a-t-il expliqué en conférence de presse.