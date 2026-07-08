Equipe de France : quel onze face au Maroc ?

Les huitièmes de finale ont trouvé leur épilogue mardi soir, avec les deux dernières rencontres, l’ébouriffant Argentine-Egypte et le lénifiant Suisse-Colombie. Il est donc désormais temps de se projeter vers les quarts de finale qui vont très vite arriver, dès jeudi, et c’est l’équipe de France qui sera la première sur le pont, avec le très attendu France-Maroc, revanche de la demi-finale 2022 gagnée par les Bleus sur le sore de 2-0. Les buteurs ce jour-là ? Theo Hernandez et Randal Kolo Muani. Or, le premier devrait débuter sur le banc de touche, tandis que le second n’est même plus dans le groupe.

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Didier Deschamps semble avoir trouvé son onze fixe depuis le début de la compétition, à de rares ajustements près. Le poste de latéral gauche en fait partie, et selon les informations de L’Equipe, Lucas Digne a bel et bien pris le dessus sur Théo Hernandez, qui, après deux titularisations contre le Sénégal et la Norvège, aurait désormais admis sa condition de deuxième choix. La défense contre le Maroc devrait donc être composée de Koundé, Upamecano, Saliba et Digne.

Qui entre Barcola et Doué ?

L’autre point d’interrogation concerne Aurélien Tchouameni, qui s’entraîne encore à part. A priori, le milieu de terrain du Real Madrid sera trop court pour espérer une titularisation contre le Maroc. Pas si grave lorsqu’on repense au match de Manu Koné face au Paraguay. Déjà titularisé contre la Norvège, le joueur de l’AS Roma devrait ainsi connaître une troisième titularisation durant cette Coupe du Monde 2026, aux côtés d’Adrien Rabiot. Enfin, la troisième incertitude est la même depuis le début de la compétition, à savoir entre Bradley Barcola et Désiré Doué.

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Barcola plait beaucoup au staff de l’équipe de France, notamment par son investissement et son état d’esprit. Mais il n’a pas été très convaincant face au Paraguay, où les espaces étaient inexistants. Il y en aura a priori plus face au Maroc, dans le dos d’un Achraf Hakimi toujours porté vers l’avant. Les qualités de Barcola pourraient ainsi être mieux exploitées. Désiré Doué a malgré tout une carte à jouer grâce à son entrée décisive face au Paraguay. Sa qualité technique, sa capacité à s’insérer dans les petits espaces grâce à sa maîtrise du ballon amènent des situations dangereuses dans la surface adverse. Ce sera à Deschamps de trancher. Réponse jeudi aux alentours de 21 heures.