Coupe du Monde 2026 : la France demande à son tour l’annulation d’un jaune à Michael Olise

Alors que l’affaire Balogun fait scandale aux quatre coins de la planète, la FFF a elle aussi demandé le retrait d’un carton jaune à un joueur de l’équipe de France. Il s’agit de celui qu’a écopé Michael Olise face au Paraguay, suite à une altercation avec le fameux Matias Galarza. Le numéro 23 paraguayen s’était jeté au sol, donnant l’impression que le Tricolore l’avait frappé au visage, mais l’action était en réalité bien moins violente.

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Le Bavarois avait ainsi juste un peu tiré le maillot de son adversaire, qui en a donc rajouté des tonnes, influençant l’arbitre. The Athletic indique donc que la FFF a déposé un recours auprès de la FIFA pour faire annuler ce carton jaune. Il faut dire qu’en cas de nouveau jaune en quarts contre le Maroc jeudi soir, Olise serait suspendu pour une éventuelle demi-finale. Reste à voir si, comme Donald Trump, Emmanuel Macron interviendra…