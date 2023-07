Mercato : le Real Madrid a 393 M€ en stock !

La suite après cette publicité

Sans surprise, nous sommes encore partis pour une journée où Kylian Mbappé va faire parler de lui. Présent à la reprise hier au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, l’attaquant français y est passé pour réaliser les tests médicaux et physiques habituels pour cette rentrée 2023. Et aujourd’hui, il devrait réaliser son premier entraînement sous les ordres de Luis Enrique.

Traqué et scruté par les médias français et étrangers (surtout espagnols), le Bondynois sera à nouveau épié, car ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi doit passer au centre d’entraînement parisien. Vous l’aurez donc compris, les retrouvailles entre Mbappé et son patron seront le sujet principal de cette journée. En attendant, Madrid fait ses comptes. Pas le Real, mais la presse locale. Dans la capitale espagnole, plusieurs médias restent persuadés que Florentino Pérez n’attendra pas forcément 2024 pour recruter le champion du monde 2018.

Le Real Madrid a du cash

Ces derniers temps, certains médias ont d’ailleurs affirmé que les Merengues disposaient d’une enveloppe totale comprise entre 200 M€ et 250 M€ pour régler l’affaire. Un montant toujours difficile à vérifier. Mais pour beaucoup, comme AS, la publication hier des résultats financiers des Merengues sur leur site officiel est la preuve ultime que le Real Madrid a les capacités financières nécessaires.

La Casa Blanca a en effet annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires de 843 M€ lors de la saison 2022/2023 et dispose de 128 M€ de trésorerie. De plus, le quotidien souligne que le club de Florentino Pérez dispose, en plus de sa trésorerie, de 265 M€ de crédit prêts à être utilisés. En tout, ce sont donc près de 393 M€ qui seraient théoriquement disponibles pour affronter les futures opérations… comme le transfert de Mbappé.