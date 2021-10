Le FC Barcelone retient son souffle pour Ansu Fati

La suite après cette publicité

Pour sa première titularisation lors du Clasico perdu (1-2) depuis son retour de blessure, l'attaquant du FC Barcelone Ansu Fati n'aura pas remporté son duel face à Vinicius Jr, que la presse espagnole considère comme son rival direct. Malgré un retour des vestiaires plus intéressant, il n'a pas pu terminer la rencontre, contraint de laisser sa place à Sergio Agüero dans le dernier quart d'heure. Une sortie qui serait due à un pépin physique.

En effet, selon les informations d'AS, l'international espagnol a été remplacé par Ronald Koeman en raison d'un problème au genou droit, qui n'a pas été opéré l'an passé, et a directement été approché par le staff médical blaugrana. Un coup dur non seulement pour le joueur de 18 ans, de retour progressivement à la compétition après près d'un an sans jouer, mais aussi pour son entraîneur Ronald Koeman, qui va enchaîner 4 matches en moins de deux semaines avant la prochaine trêve internationale...